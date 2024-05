Desery z truskawkami. Bezglutenowa tarta z kremem jaglanym i truskawkami [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

200 g mąki gryczanej

3 łyżeczki kakao

100 g zimnego masła lub oleju kokosowego

łyżka cukru trzcinowego

3 łyżki mleka roślinnego (lub krowiego)

szczypta soli





Składniki na krem

1,5 szklanki mleka kokosowego (lub krowiego)

7 łyżek kaszy jaglanej

skórka otarta z cytryny

200 g truskawek



Wykonanie

Ciasto. Do miski przesiej mąkę, dodaj kakao, sól, masło pokrojone w kostkę, miód i mleko. Zagnieć szybko ciasto. Następnie gotowe ciasto zawiń w folię spożywczą i przełóż na 1h do lodówki. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na ok. 0,5cm, a następnie przełóż je do blachy na tartę. Ciasto powinno przylegać do formy, nadmiar ciasta odetnij. Na koniec ponakłuwaj ciasto widelcem i piec ok. 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Po upieczeniu odstaw do przestygnięcia.



Krem. Do garnka przelej mleko, dodaj skórkę otartą z cytryny, zagotuj. Gdy mleko zacznie wrzeć dodaj kaszę jaglana, gotuj na wolnym ogniu ok. 15 minut. Po ugotowaniu odstaw do przestygnięcia. Gdy kasza będzie już chłodna, dodaj umyte i obrane truskawki, całość zmiksuj na gładką masę.



Gotową masę przełóż na wystudzony spód tarty, wyrównaj wierzch. Tartę udekoruj truskawkami.