Ciasta z truskawkami. Najlepszy sernik z truskawkami z bezą i galaretką inspirowany deserem eton mess [PRZEPIS]

To chyba naprawdę najlepszy sernik. Póki będzie trwał sezon truskawkowy, polecam do koniecznego wypróbowania! Idealny na Dzień Ojca, ale też na każdą inną okazję. Na cienkim spodzie upieczony jest wilgotny sernik, na nim galaretka z truskawkami. Wierzch to masa śmietanowa ozdobiona czekoladą, truskawkami i bezami. Inspiracją był dla mnie słynny deser z eton mess – mówi Dorota Wójcicka, autorka bloga „Daktyle w czekoladzie”.

Składniki na galaretkę z truskawkami:

ok. 400 g truskawek

2 galaretki truskawkowe

2 i 1/2 szklanki wody

Składniki na masę śmietanową:

250 g mascarpone

200 ml kremówki 30%

1 czubata łyżka cukru pudru

Dekoracja:

pozostałe z warstwy z galaretką truskawki

8 kostek gorzkiej czekolady

gotowe kolorowe bezy

Wykonanie

Spód. Do miski wsypać mąkę, cukier, proszek do pieczenia, dodać masło, posiekać nożem. Dodać żółtko, zagnieść jednolite ciasto. Równomiernie wyłożyć na dno tortownicy o średnicy 24 cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180C, piec ok. 12 minut.

Masa serowa. Do miski wyłożyć ser, mleko skondensowane ,białko, jajka, mąkę ziemniaczaną, zmiksować (masa jest rzadka). Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180C, piec ok. 10 minut. Po tym czasie przykręcić do 150C, piec jeszcze ok. 45-50 minut. Ostudzić.