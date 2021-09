Ciasta z letnimi owocami. Szybkie ciasto drożdżowe z jagodami (borówkami) i lukrem [PRZEPIS]

Drożdżowe ciasto z borówkami. - Szybkie i łatwe w wykonaniu, może dacie się skusić i sami je zrobicie? - zachęca nasza Czytelniczka Agnieszka Sznajder, autorka bloga Apetyczna babeczka.

Szybkie ciasto drożdżowe z jagodami. Fot. Agnieszka Sznajder

Składniki na dwie średniej wielkości blaszki

85 dag mąki pszennej

7 dag świeżych drożdży

8 łyżek cukru

2 łyżki miodu

szczypta soli

1 szklanka mleka

4 jajka

12 dag roztopionego ciepłego masła

Dodatkowo:

1/2 kg borówek (jagód)

8 dag roztopionego masła

8 łyżek cukru kryształu

Lukier:

15-20 dag cukru pudru

4-5 łyżek wody lub soku z cytryny

Wykonanie

Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku, dodać łyżeczkę cukru i zostawić na 15 minut. Mąkę, sól, masło i zaczyn drożdżowy wymieszać, dodać roztrzepane jajka połączone z cukrem. Zagnieść ciasto i pozostawić do wyrośnięcia w szczelnie zakrytej misce folią. Roztopionym masłem z cukrem wysmarować całą powierzchnię ciasta, a następnie wsypać równomiernie jagody. Ciasto zawinąć wzdłuż dłuższego boku jak na roladę, pokroić na ok. 2 cm plastry i ułożyć na foremkach wyłożonych papierem do pieczenia w małych odstępach. Formę zostawić na około 30 minut by ciasto urosło, a następnie włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 35 minut, aż się zarumieni.

Z cukru pudru i wody utrzeć lekko lejący lukier i polać wystudzone ciasto.