Desery z truskawkami bez pieczenia. Deser truskawkowo-waniliowy z galaretką i musem [PRZEPIS]

Deser, w którym królują truskawki. Prosty, pomysłowy i bardzo smaczny! Przepis naszych Czytelników Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.

Składniki:

1 galaretka truskawkowa

2 serki homogenizowane waniliowe

żelatyna

500 ml wody gorącej

1 szklanka cukru

1/2 szklanki mleka

1 bita śmietana waniliowa

1 łyżeczka cukru z wanilią

1/2 kg truskawek

Wykonanie

Najpierw przygotowujemy galaretkę. Rozpuszczamy w takiej ilości wody jak na opakowaniu. Galaretkę rozlewamy od razu do pucharków – szybciej nam wystygnie.

W międzyczasie robimy masę waniliową. 2 łyżki żelatyny rozpuszczamy w 300 ml gorącej wody i studzimy. Serki miksujemy z 1/2 szklanki cukru i cukrem waniliowym. Bitą śmietanę rozpuszczamy w mleku i wlewamy do masy i miksujemy. Na koniec dodajemy wystudzoną żelatynę i wylewamy kolejną warstwę do pucharków.

Teraz robimy ostatnią warstwę truskawkową. Truskawki miksujemy z cukrem a potem dodajemy rozpuszczoną i przestudzoną żelatynę (2 łyżki żelatyny na 200 ml wody). Wychodzi fajny mus, który wylewany na warstwę waniliową.