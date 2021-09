Divide et impera Piotr Rąpalski

Andrzej Banas

Dziel i rządź - wymyślili to już starożytni Rzymianie, ale znakomicie przyswoiły aktualne władze Krakowa. Jak się lud kłóci to nie patrzy nam na ręce tylko skacze sobie do gardeł. Przykład - tak, znów ta ścieżka rowerowa na Grzegórzeckiej.