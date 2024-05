DK94 mogłaby być drogą ekspresową? Czy rozbudowa odcinka Dąbrowa Górnicza-Olkusz-Kraków jest możliwa? Zobacz zdjęcia

DK94 mogłaby być drogą ekspresową?

Zdaniem Posła na Sejm RP Łukasza Kmity Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinno podjąć działania zmierzające do upłynnienia ruchu na południu kraju. Takim działaniem mogłoby być przygotowanie nowego odcinka drogi ekspresowej po śladzie istniejącej drogi krajowej numer 94.

- Nowa droga ekspresowa S94 łączyłaby drogę S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej i dalej biegłaby przez Olkusz, gdzie wraz z budową nowej północnej obwodnicy miasta prowadziłaby po nowym śladzie w kierunku drogi S52 stanowiącej część północnej obwodnicy miasta Krakowa – wskazuje Łukasz Kmita.

- Co istotne dostosowanie obecnej DK94 na odcinku Dąbrowa Górnicza-Olkusz do standardu drogi ekspresowej wydaje się być zadaniem możliwym szybko do wykonania i przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych – dodaje.

Droga krajowa numer 94 w Olkuszu Paweł Mocny

Parlamentarzysta zaznacza, że na wskazanym odcinku trzeba by zlikwidować kolizyjne skrzyżowania znajdujące się na poziomie istniejących dróg i wybudować bezkolizyjne zjazdy na poziomie plus jeden lub minus jeden. Do tego konieczna byłaby także dobudowa dróg zbiorczych.