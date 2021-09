Dolina Prądnika ocalona - nie będzie degradacji przyrody. Wody Polskie mają nowe plany przeciwpowodziowe

FLESZ - Kredyt hipoteczny to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega

Nie będzie wielkiego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Prądnik w Prądniku Korzkiewskim (gmina Wielka Wieś), którego budowie w tej lokalizacji sprzeciwiali się mieszkańcy. Wyraz sprzeciwu dali w przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

- Po to są konsultacje, by wsłuchiwać się w głos społeczności lokalnej. Wykazały one, że mieszkańcy nie chcą zbiornika w tej lokalizacji, która została wskazana przez grono ekspertów - powiedział nam Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy Wód Polskich.

O konieczności zmiany miejsca pod budowę zbiornika mówili też lokalni samorządowcy. Jak przekonywał Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś, jeśli zbiornik by powstał, oznaczałoby to nie tylko degradację przyrody, ale także zalanie obszaru, na którym stoją domy.