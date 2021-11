Dom Turysty w Zakopanem. W latach 50. był wyznacznikiem luksusu! [ZDJĘCIA]

Dom Turysty w Zakopanem - ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Dom Turysty został zbudowany przy dzisiejszej ulicy gen. Zaruskiego. Wznoszono go przez kilka lat w połowie lat 50., by ostatecznie otworzyć go dla turystów 20 grudnia 1958 roku. W środku było bardzo luksusowo (jak na obecne warunki).