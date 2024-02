Domowy chleb. Wszystko, co trzeba wiedzieć o tym wypieku. Jak zrobić domowy chleb i co to jest zakwas

Spróbujcie choć raz spróbować upiec chleb samodzielnie - co wcale nie jest takie trudne, choć wymaga trochę pracy i skupienia. Sekretem jest mąka, a składnikiem sukcesu – porządny zakwas. To on sprawia, że chleb będzie charakteryzował się odpowiednią strukturą i smakiem. Dobry zakwas to skarb, którym warto dzielić się z najbliższymi, zwłaszcza od święta.

Domowy zakwas chlebowy

Aby zapewnić bochenkowi chleba odpowiednią strukturę i wysokość, niezbędnym dodatkiem do wypieku chleba są drożdże lub zakwas. Ten ostatni składnik stanowi także bogate źródło składników odżywczych i żywych kultur bakterii. Udowodniono, że chleb przygotowany na bazie zakwasu zawiera znacznie większą ilość składników bioaktywnych – witamin i polifenoli. Zakwas na chleb to nic innego jak… mieszanina mąki i wody! Odpowiednio przygotowany (co wcale nie jest trudne!) posłuży do wypieku pysznego domowego chleba!

Jak zrobić chleb na zakwasie?

Składniki na chleb (dzień drugi)

50 dag mąki pszennej

25 dag mąki żytniej

120 ml wody

2 łyżki soli

1/2 kostki drożdży

do wyboru – słonecznik, czarnuszka, sezam

Wykonanie

W pierwszy dzień wziąć 45 dag zakwasu, 75 dag mąki pszennej, 750 ml wody, kminek. Zamieszać, odstawić na 12 godzin. Następnego dnia dodać 50 dag mąki pszennej, 25 dag mąki żytnej oraz ok. 120 ml wody, 2 łyżki soli, pół kostki drożdży i – do wyboru – ziarna słonecznika, czarnuszki lub sezamu. Wyrobić mikserem, przełożyć do trzech brytfanek wysmarowanych tłuszczem i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 4 godziny. Górę spryskać wodą, żeby skóra była chrupiąca. Piekarnik nagrzać do 250 stopni. Po włożeniu chleba zmniejszyć temperaturę do 170. Piec ok. 50 minut.