Domowy piernik na Boże Narodzenie 2021. Rewelacyjny piernik z rodzynkami i orzechami na świąteczny stół [PRZEPIS]

Domowy piernik świąteczny – sprawdzony przepis! Czy wiecie, że nazwa „piernik” pochodzi od staropolskiego słowa „pierny”, czyli pieprzny? W XVII wieku pierniki sprzedawano… w aptekach! Ponoć leczył wiele chorób. Dawniej piernik na stole był symbolem dobrobytu i wysokiego statusu społecznego.

Zobaczcie sprawdzony przepis naszej Czytelniczki Katarzyny Kośmider na domowy piernik świąteczny!

Domowy piernik świąteczny. Fot. Katarzyna Kośmider

SKŁADNIKI:

3 szklanki cukru

3 szklanki mąki

1 szklanka wody

1 szklanka śmietany

5 jajek

½ kostki masła

2 łyżki przyprawy do piernika

½ łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

garść rodzynek

garść posiekanych orzechów (włoskich i/lub laskowych)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Rodzynki wkładamy do małej miseczki, zalewam wrzątkiem aby zmiękły, odcedzamy. Orzechy siekamy, dodajemy do nich rodzynki, oprószamy delikatnie mąką.

2. Na dużej teflonowej patelni karmelizujemy 1 szklankę cukru. Kiedy nabierze ciemnozłotego koloru zalewamy cukier 1 szklanką wody.

3. Następnie na patelnię wsypujemy 1 szklankę cukru, dodajemy masło i przyprawę do piernika. Mieszamy dopóki wszystkie składniki się nie rozpuszczą. Odstawiamy do przestygnięcia.

Najlepiej przelać masę karmelową do dużej misy lub w garnka, w której będziemy łączyć pozostałe składniki ciasta.

4. Rozdzielamy białka od żółtek. Za pomocą miksera ubijamy żółtka z 1 szklanką cukru na puszystą masę, po czym dodajemy do ostudzonej masy karmelowej - mieszamy.

5. Następnie do masy karmelowej dodajemy śmietanę i również mieszamy.

6. Potem dodajemy przesianą mąkę i sodę oczyszczoną.

7. Do masy dodajemy pianę z białek ubitą na sztywno ze szczyptą soli. Mieszamy delikatnie drewnianą łyżką lub silikonową szpatulą.

8. Na sam koniec dodajemy rodzynki i orzechy - znów delikatnie mieszamy.

9. Wylewamy ciasto na blachę posmarowaną masłem i wysypaną bułką tartą. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 55 - 60 minut.

10. Po upieczeniu zostawiamy ciasto do ostygnięcia. Dekorujemy polewą czekoladową i posiekanymi orzechami.