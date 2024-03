Domowy zakwas na żurek w słoiku - łatwy przepis. Zakwas na żurek prostszy niż myślisz! [PRZEPIS]

Jest wiele przepisów na domowy zakwas na żurek. Jeżeli przerażają was lniane ściereczki, kamionkowe garnki, pilnowanie zakwasu, sprawdzanie konsystencji – mamy dla Was najprostszy przepis na domowy, pyszny zakwas na żurek.

Domowy żurek to jedna z tych zup, którą uwielbiamy. Co ciekawe - gęsty, aromatyczny i sycący żurek to specjał obecny nie tylko w kuchni polskiej.

Żurek dziś kojarzy się z potrawą na bazie wywaru mięsnego z dodatkiem kiełbasy, ale warto pamiętać, że jego korzenie sięgają staropolskiego jadłospisu postnego. Dawniej, gdy rygorystycznie przestrzegano postu przed Wielkanocą, postny żurek był jadany codziennie! Co ciekawe – niechęć do tej zupy była tak duża, że w ostatni dzień Wielkiego Postu zakopywano garnki z tą zupą.

Dziś na szczęście nie musimy postnego żuru jadać codziennie, ale od czasu do czasu warto. Tym bardziej, jeżeli przygotujemy go na pysznym, domowym zakwasie.