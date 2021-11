Dręczyciel rodziny ukarany przez sąd. Skrzywdził dwie siostry, trzecią zgwałcił. Musi opuścić wspólny dom

Sprawa wyszła na jak, gdy jedna z krzywdzonych sióstr 31 maja 2019 r. przybiegła do sąsiadki z prośbą o pomoc i oględnie opowiedziała, że została wykorzystana seksualnie przez brata. Był brutalny, dusił siostrę i bił ją po głowie. Pokrzywdzona, gdy uciekła z domu do sąsiadki, miała podbite oko, poszarpane ubranie i z twarzy ciekła jej krew. Na miejsce wezwano policję i pogotowie.

Zatrzymano nietrzeźwego Marka P., który trafił za kratki, a jego siostrze udzielono pomocy medycznej. Lekarz potwierdził, że została wykorzystana seksualnie i że doszło do gwałtu kazirodczego.

Przesłuchano też w trakcie śledztwa pozostałe siostry mężczyzny, z którymi mieszkał i potwierdziły fakt zanęcania się nad nimi. Zaczęło się tak dziać od 2018 r., gdy brat wrócił do picia alkoholu po długim okresie abstynencji. Wyszło na jaw, że znęcał się nad nieporadnymi siostrami, bił je, popychał, znieważał i zastraszał wyrzuceniem z domu. Raz podpalił papier i rzucił go na jedną z sióstr, od ognia zapaliła się bluzka kobiety. Innym razem przystawiał jej nóż do gardła, bił głową o kaloryfer i przyduszał.