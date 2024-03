Droga krzyżowa po ulicach Białego Dunajca. Górale nieśli wspólnie krzyż [ZDJĘCIA]

Tradycja drogi krzyżowej rozpowszechniła się w średniowieczu za sprawą Franciszkanów którzy przenieśli się do Europy Zachodniej, by wierni, którzy nie mogli odwiedzić Ziemi Świętej - do grobu Chrystusa. Droga krzyżowa jaką znanym w obecnej formie - składająca się z 14 stacji - ma swoje korzenie w XVIII wieku. Po raz pierwszy 14 stacji wprowadzono w 1741 roku i zrobił to św. Leonard z Porto Maurizio, który założył drogę krzyżową w rzymskim Koloseum.

W Białym Dunajcu w uroczystej drodze krzyżowej na ul. Miłośników Podhala wziął udział cały przekrój lokalnej społeczności. Różne grupy niosły krzyż między stacjami - ministranci, siostry zakonne, strażacy, młodzież, czy przedstawiciele Związku Podhalan.