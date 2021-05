Drogie widoki z Kopca Kościuszki. Będzie taniej? A sam zabytek jest bliżej wyczekiwanego remontu

Odwiedzający zwracają jednak uwagę, że muzeum trzeba przemierzyć za każdym razem, gdy chce się popatrzeć na Kraków z góry. I za każdym razem wydać na bilet. Normalny kosztuje 18 zł, ulgowy 14 zł. Rodzinne bilety są teraz po 40 zł (do 4 osób) lub 60 zł (do 6 osób). Każdy z biletów podrożał po otwarciu nowego muzeum.

Wejście na inne krakowskie kopce jest bezpłatne. Natomiast chcący obejrzeć panoramę miasta, szczyty Tatr i Babiej Góry z Kopca Kościuszki - muszą kupić bilet. W cenie jest nie tylko sama możliwość wspięcia się na górę, również zwiedzanie Muzeum Kościuszkowskiego pod kopcem (możliwości zwiedzania wystaw nie ma przy żadnym innym krakowskim kopcu). Teraz do obejrzenia jest tam nowo otwarta wystawa stała i opiekunom tego miejsca zależy, by przychodzący na kopiec się nią zapoznali. Wpływy z biletów są przeznaczane na utrzymanie w dobrym stanie kopca i muzeum, miejsca pamięci historycznej.

- Kaplica wewnątrz jest pięknie wyremontowana i chcielibyśmy ją już udostępniać. Ale teraz planujemy remont konserwatorski z zewnątrz, na który dostaliśmy dofinansowanie ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Więc będziemy się musieli dopiero rozmówić z wykonawcą, czy nie zrobiłby ekstra wejścia do kaplicy na czas prac, zabezpieczonego tunelu. Ale trudno powiedzieć, czy to będzie możliwe - przyznaje dyr. Cierpiałowski.

Te planowane prace mają obejmować m.in. remont zewnętrznej elewacji kaplicy, nawierzchni wokół, wymianę pokrycia dachowego i są rozłożone na dwa lata. Komitet Kopca Kościuszki musi na początek przeprowadzić przetarg. W ciągu około dwóch miesięcy powinien być znany wykonawca, wtedy też KKK ustali z nim, czy jest skłonny zapewnić wejście odwiedzających do kaplicy podczas prac. Jeśli tak, byłoby ono dostępne za około dwa miesiące. - A jeżeli to się nie uda, to tegoroczne prace skończą się koło listopada, wtedy dopiero byłaby możliwość wejścia do kaplicy - mówi Leszek Cierpiałowski.

Gdy już zacznie funkcjonować wejście przez kaplicę, jest też szansa na tańsze bilety. Ta kwestia na razie nie jest ustalana. - Ale myślę, że na pewno bilet na sam kopiec byłby tańszy o jakieś 50 procent w stosunku do obecnych biletów - mówi dyrektor Cierpiałowski. - A skoro rzeczywiście są takie głosy osób, które już obejrzały wystawę, a lubią odwiedzać kopiec dla widoków, to może spróbujemy rozważyć np. wprowadzenie imiennego karnetu, ze zniżką na kolejne wejścia - dodaje dyrektor.