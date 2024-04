Drogowi przestępcy w powiecie oświęcimskim wpadli w ręce policji. Jeździli po pijanemu, a czasem i bez uprawnień

52 -letni mieszkaniec gminy Brzeszcze wsiadł za kierownicę alfa romeo mając w organizmie 2,1 promila alkoholu. Samochód drogowego przestępcy został zarekwirowany na poczet przyszłej kary.

Do zatrzymania nietrzeźwego kierującego doszło w Jawiszowicach, na ulicy Łęckiej. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę alfa romeo, bo obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 36 km/h (86km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h).

- Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że 52-latek miał w organizmie 2,1 promila alkoholu. W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a także zabezpieczyli samochód na poczet przyszłej kary – informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy oświęcimskiej policji.

Policja wyeliminowała kolejnych pijanych kierowców poruszających się drogami powiatu oświęcimskiego. KPP Oświęcim

Z kolei w Osieku, na ulicy Beskidzkiej, uwagę policjantów zwrócił uwagę samochód marki Volkswagen, mający kłopoty z utrzymaniem prostego toru jazdy. Przy kontroli okazało się, że 48-letni kierujący, mieszkaniec Brzeszcz, miał 1,7 promila alkoholu. W dodatku jego samochód był niesprawny technicznie, a on sam miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.