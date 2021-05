Dwa temperamenty, dwa żywioły. Nowy film Pedro Almodóvara w krakowskich kinach Kika i Pod Baranami od 21 maja

Premiera hitu "Wonder Woman 1984" w aplikacji HBO GO. Na ekranie smartfona zamiast w kinie

„Wonder Woman 1984” to widowiskowy sequel głośnego filmu o przygodach bohaterskiej Amazonki. Zamiast do kin trafił on bezpośrednio do aplikacji HBO GO. W roli głównej ponownie pojawiła się Gal Gadot.