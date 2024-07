Dwie dekady ognistych przebojów. Amerykańska grupa Kings Of Leon wystąpi 17 lipca w Tauron Arenie

Amerykańska grupa Kings Of Leon dała się poznać z ognistych piosenek rockowych, które trafiły do ponad 40 milionów słuchaczy na całym świecie. Tyle bowiem muzykom z Nashville udało się sprzedać swych singli w ciągu trwającej ponad 20 lat kariery. Najważniejsze piosenki zespołu usłyszymy na jego koncercie 17 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety są dostępne na www.biletserwis.pl.

Założony w 2000 roku zespół Kings of Leon składa się z trzech braci Followill - Caleba (gitara), Nathana (perkusja) i Jareda (bas) - oraz ich kuzyna Matthew Followilla (gitara). Debiutancki album formacji - „Youth and Young Manhood” z 2003 roku - stał się natychmiast sensacją na Wyspach Brytyjskich i został uznany przez magazyn „New Musical Express” za jeden z najlepszych albumów tamtej dekady. Potem było tylko jeszcze lepiej. Dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły muzykom trzy pierwsze płyty, w 2008 Kings of Leon wystąpili jako główna gwiazda na festiwalu Glastonbury. W tym samym roku światło dzienne ujrzał ich czwarty krążek - „Only By The Night”, który okazał się biletem wstępu do muzycznej ekstraklasy w rodzimych Stanach Zjednoczonych. Album wielokrotnie pokrył się platyną, bijąc rekordy popularności i przewodząc listom przebojów. Skali sukcesu tego wydawnictwa dopełniło sprzedanie 6,5 miliona egzemplarzy i cztery nagrody Grammy.

Rozgłos, jaki zyskali bracia Followill, zaprowadził ich na okładki magazynów „Spin” i „Rolling Stone” oraz umożliwił występ w słynnym programie telewizyjnym „Saturday Night Live”. Zespół zagrał również wyprzedane koncerty w nowojorskiej hali Madison Square Garden, a także stał się headlinerem największych festiwali muzycznych na świecie, od amerykańskiej Coachell i Lollapaloozy, po europejskie Rock Am Ring i Roskilde.

Kolejne płyty formacji z Nasville - "Come Around Sundown" (2010), "Mechanical Bull" (2013), "WALLS" (2016) i "When You See Yourself” (2021) - sprawiły, że wszystkie wydawnictwa Amerykanów sprzedały się w ponad 20 milionach egzemplarzy, a single znalazły nabywców wśród 40-milionowej rzeszy fanów na całym świecie. Wszystkie ostatnie sześć albumów Kings of Leon zadebiutowało na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. Wraz z wydaniem płyty „WALLS” zespół po raz pierwszy w historii zadebiutował albumem numer jeden na liście Billboard Top 200 w USA.

Kings Of Leon wystąpią w Krakowie po raz drugi. Poprzednio oglądaliśmy ich w 2016 roku, również w Tauron Arenie. Tym razem rodzina Followillów będzie promować u nas swój tegoroczny album „Can We Please Have Fun”, który ukazał się w maju. Znajdujące się na nim nagrania mają bardziej spokojny ton i przypominają późne dokonania U2. Nic dziwnego - czas płynie nieubłaganie i muzycy Kings Of Leon nie są już szalejącymi młodzieniaszkami. Na scenie nadal jednak potrafią wzniecić ogień, takimi przebojami, jak "Sex On Fire" czy "Use Somebody".

Wideo Viki Gabor - 5 Deresza