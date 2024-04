Dzielnicowy na os. Zasole w Oświęcimiu w czasie wolnym od służby ujął złodzieja sklepowego. Zatrzymany to 18-latek z gminy Kęty

Do zdarzenia doszło w jednym z hipermarketów na osiedlu Zasole w Oświęcimiu. Tuż po godzinie 8 policjant w czasie prywatnym robił zakupy.

- Podchodząc do kasy samoobsługowej zauważył, że z kieszeni przechodzącego obok chłopaka wystaje butelka wódki. Kiedy ten nie zatrzymał się przy żadnej kasie, i szybkim krokiem skierował się do wyjścia ze sklepu, policjant błyskawicznie podjął interwencję zatrzymując go. Następnie wraz z pracownikiem ochrony przekazał go przybyłemu na miejsce patrolowi Policji - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.