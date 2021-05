Dzień Dziecka z Basią. Znana bohaterka książek dla dzieci na Zamku Królewskim na Wawelu

Kraków. Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się, ale nie nocą

Noce Muzeów to wydarzenia, w których od lat krakowianie chętnie biorą udział. Ubiegłoroczne nocne zwiedzanie udaremniła pandemia, w tym roku Noc Muzeów już się odbędzie, ale w innej niż dotychczas formule. Kolejek stojących do późnych godzin nocnych, by obejrzeć muzealne zbiory, na pewno nie zobaczymy.