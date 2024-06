Dzień Psa 2024. W tych restauracjach twój pies zje rarytasy na "psiadanie" Piotr Rąpalski

Krakowskie restauracje z ogródkami właśnie ruszają z akcją wakacyjną, która jest skierowana do miłośników czworonogów. Zamawiając śniadanie w restauracji twój pupil otrzyma psiowe śniadanie za darmo! A 1 lipca to Dzień Psa! Co mamy w karcie? "Indyczy kąsek", "Wołowe Love", "Jagnię Wcina", czy dla psów nie przepadających za mięsem... "Mi to rybka". A do tego marcheweczka, bataty, soczewica, zielony groszek, brokuł... Samemu by się zjadło...