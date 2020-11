Dzień Zaduszny na Wawelu. Msza święta z procesją do grobów królewskich [ZDJĘCIA]

Pełną prawdę o losie człowieka odsłonił Jezus. W Nim Bóg tak zbliżył się do człowieka, że wziął na siebie wszystko, co wpisane jest w ludzki los. Chrystus zmierzył się z siłami śmierci, idąc drogą ludzi do końca. – Przyjął na siebie śmierć, ale ten gest solidarności z naszym nieuchronnym losem był tylko wstępem do ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Od chwili zmartwychwstania Jezusa ostatnie słowo nie należy już do śmierci, ale do życia, które nie będzie miało kresu. Oto najważniejszy horyzont naszej nadziei – powiedział kardynał. Św. Paweł w liście do Koryntian pisał, że Bóg który wskrzesił Chrystusa, przywróci wierzącym życie. Apostoł potwierdził w ten sposób słowa Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce”. Chrystus powiedział także, że to On jest drogą, prawdą i życiem. Droga do wieczności to podążanie za Zbawicielem.