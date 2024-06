Dzika przyroda w parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie. W niedzielny wieczór można tam spotkać liczną łabędzią rodzinę Aleksandra Łabędź

W niedzielny wieczór w parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie można spotkać nielicznych spacerowiczów z psami, ale także i jego rodzimych mieszkańców. Na tych, którzy po upalnym dniu zdecydowali się na krótki spacer po alejkach parku czekała nie lada niespodzianka. Liczna łabędzia rodzina postanowiła wyjść na brzeg i pozaczepiać przechodniów. Towarzyszyły im również kaczki. Park przy Stawie Płaszowskim został otwarty wiosną tego roku. Wcześniej przeprowadzono w nim intensywne prace, by mieszkańcy mieli tu do dyspozycji małą architekturę i miejsce do rekreacji. Dzikie zwierzęta również mają przestrzeń dla siebie.