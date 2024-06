Dziś w Małopolsce upał i możliwe burze. W Krakowie pojawią się kurtyny wodne

Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – termometry w Krakowie mogą w najbliższym czasie wskazać nawet 32 st. C. Ostrzeżenie drugiego stopnia dla prawie całej Małopolski obowiązuje od wtorku, 18 czerwca, od godz. 12.30. Władze Krakowa reagują i ustawią dziś kurtyny wodne. Przypominają też dorożkarzom o zasadach opieki nad końmi przy takiej temperaturze. Ponadto po południu w całym województwie mogą pojawić się burze.

Ostrzeżenia: upały i burze w Krakowie i Małopolsce

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów obowiązuje do do środy, 19 czerwca, do godz. 19.30. Wedle prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska również określono na 80 proc. Prognozowane są też lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prognoza pogody dla Krakowa i Małopolski

18.06.2024 - wtorek W dzień zachmurzenie początkowo duże, później małe i umiarkowane. Po południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na południu województwa. Suma opadów w czasie burz miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 21°C, wysoko w Tatrach około 14°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, lokalnie zmienny. W górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru lokalnie do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 17°C, na szczytach Tatr około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Kurtyny wodne w Krakowie

W związku z prognozowanymi upałami Wodociągi Miasta Krakowa już we wtorek, 18 czerwca uruchomią kurtyny wodne, które staną w pięciu lokalizacjach. Lokalizacje kurtyn wodnych: Rynek Główny

Mały Rynek

Rynek Podgórski

przy Barbakanie

aleja Róż.

Będą one czynne w godz. 10.00–19.00.

Zasady funkcjonowania dorożek konnych na Rynku Głównym

W związku z wydanym ostrzeżeniem 𝐦𝐞𝐭𝐞𝐨𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐦 𝐈𝐌𝐆𝐖 dotyczącym wysokich temperatur – 𝐈𝐈 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐞𝐧́ 𝐳𝐚𝐠𝐫𝐨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐚 - w zakresie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dot. upału na terenie województwa małopolskiego – pow. Kraków (temperatura maksymalna od 30°C do 32°C ), które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne, jako Zarządzający Rynkiem Głównym (działając na podstawie pełnomocnictwa nr 558/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2022 r.)

𝐎𝐆Ł𝐀𝐒𝐙𝐀 SIĘ

𝐙𝐀𝐌𝐊𝐍𝐈𝐄̨𝐂𝐈𝐄 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐎𝐉𝐔 𝐒𝐓𝐀Ł𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐋𝐀 𝐃𝐎𝐑𝐎𝐙̇𝐄𝐊 𝐍𝐀 𝐑𝐘𝐍𝐊𝐔 𝐆Ł𝐎́𝐖𝐍𝐘𝐌 𝐈 𝐙𝐀𝐊𝐀𝐙 𝐏𝐑𝐙𝐄𝐉𝐀𝐙𝐃𝐔 𝐏𝐑𝐙𝐄𝐙 𝐑𝐘𝐍𝐄𝐊 𝐆Ł𝐎́𝐖𝐍𝐘

𝐰 𝐝𝐧𝐢𝐚𝐜𝐡 𝟏𝟖 𝐢 𝟏𝟗 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐫.

𝐰 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟗.𝟑𝟎 – 𝟏𝟗.𝟑𝟎

𝐖 𝐩𝐨𝐰𝐲𝐳̇𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐨𝐤𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨́𝐣 𝐳𝐚𝐬𝐭𝐞̨𝐩𝐜𝐳𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐲 𝐮𝐥. 𝐌𝐢𝐤𝐨ł𝐚𝐣𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐁𝐚𝐳𝐲𝐥𝐢𝐤𝐚̨ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐤𝐚̨ 𝐛𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐜𝐳𝐲𝐧𝐧𝐲.

Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych zobowiązuję wszystkich powożących do korzystania z wyznaczonych pozostałych, zacienionych postojów zastępczych (przy Barbakanie oraz na alejkach Plant – przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienna a ul. Mikołajską), dodatkowego regularnego pojenia koni oraz bieżącego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

O podejmowanych od lat działaniach na rzecz poprawy dobrostanu koni dorożkarskich świadczy fakt znacznego ograniczenia wymiaru ich pracy. Konie są zaprzęgane do dorożek co drugi dzień (14–15 dni w miesiącu), a łączny czas ich pracy nie przekracza 12 godzin na dobę. Ograniczenie dni pracy koni następuje także dodatkowo w dniach, kiedy wjazd do Rynku Głównego jest niemożliwy z uwagi na organizację imprez lub innych przedsięwzięć. Ponadto, duża liczba dorożkarzy posiada więcej niż jedną parę koni, co pozwala na częstą ich wymianę (praca koni odbywa się rotacyjnie). Wykorzystywanie przez dorożkarzy dwóch koni do jednego pojazdu zaprzęgowego, pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie na każde ze zwierząt (właśnie m.in. z tego powodu są one dobierane wielkością).

W ramach podjętych działań na rzecz poprawy warunków pracy koni wprowadzono także obowiązek ograniczenia zarówno wielkości dorożek (obecnie dopuszcza się zaprzęgi o maksymalnej długość do 7 m), jak i typów pojazdów (dopuszczalne są dwa typy: victoria oraz lando). Pojazdy te są mniejsze i lżejsze od tych, do których jeszcze parę lat temu były zaprzęgane konie. Ponadto wprowadziliśmy zmianę kół, które posiadają ogumienie oraz hamulce, a zaprzęg prowadzony jest przez dwa konie. Decyzja miasta o wymianie zaprzęgów konnych była dużym wydatkiem dla przedsiębiorców – dorożkarzy, którzy mieli obowiązek przyjąć narzucone im zmiany.

Warto także wspomnieć o samych dorożkarzach i powożących, którzy corocznie szkolą się, podnosząc w ten sposób swoją wiedzę i kwalifikacje. Szkolenia obejmują różnorodną tematykę, m.in. zasady prawidłowego żywienia zwierząt, fachową opiekę nad zwierzętami, ochronę zwierząt, itp. Szkolenia te są obowiązkowe. Ponadto przedsiębiorcy – dorożkarze mają obowiązek posiadania aktualnych badań lekarsko – weterynaryjnych, wykonywanych regularnie przez lekarzy-weterynarzy. Świadczą one, że konie są zdrowe i dobrze odżywione. Jednocześnie ogólny stan kondycyjny tych zwierząt wskazuje na jakość sprawowanej nad nimi opieki przez ich właścicieli. Przez fachowców jest on oceniany na więcej niż dobry. Warto dodać, iż przedsiębiorcy – dorożkarze regularnie poją i karmią konie na postojach. Fakt ten niejednokrotnie można zaobserwować, przebywając w Rynku Głównym w Krakowie. Dodatkowo w ramach dbania o dobrostan koni w ramach łatwego i częstego dostępu do wody, zwłaszcza w sezonie letnim Wydział Spraw Administracyjnych UMK w porozumieniu z Zakładem Sieci Wodociągowej udostępnia dodatkowe trzy lokalizacje zastępczych punktów do poboru wody dla dorożek. Punkty są czynne od około godz. 11.00.

Pragniemy jednocześnie zdementować przekazywane informacje o rzekomo częstych wypadkach komunikacyjnych z udziałem pojazdów zaprzęgowych. Tego typu zdarzenia nie mają miejsca często, są to zdarzenia incydentalne. W ostatnim czasie w żadnym wypadku konie nie ucierpiały.

Jak przetrwać upały?

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Niewątpliwie upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Lekarze zalecają, aby wtedy osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu. Powinniśmy pamiętać o ochronie głowy i pić nawet trzy litry wody dziennie.

Aby bezpiecznie przetrwać upały: należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz., stosując przy tym filtry ochronne

dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy

w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają

należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, np. bieganie, może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego

pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe! Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50–60°C

należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach, wspomoże to właściwą termoregulację organizmu

należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;

należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu

osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić, jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową

jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy; jeśli to możliwe, należy przenieść się w chłodne miejsce

należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi

będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć

w podróży należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację

w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm

należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu. Dzieci: należy ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież oraz zakładać mu czapeczkę z daszkiem

należy chronić dziecko przed słońcem, m.in. używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy, kiedy ten stoi w ocienionym miejscu

należy podawać dziecku letnie, lecz nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i/lub owocowe herbatki, a także wodę mineralną lub sok

należy kąpać dziecko w letniej (nie zimnej) wodzie

nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż w upalne dni może być mu niewygodnie i gorąco

przed wyjściem z dzieckiem na spacer, należy zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę z napojem

należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem ochronnym

nie należy wychodzić z dzieckiem na zewnątrz w porze, kiedy jest najbardziej gorąco

wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce. Osoby starsze: zwykle przyjmują większe ilości leków; podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu, w związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

