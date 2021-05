Egzamin ósmoklasisty 2021 POLSKI - odpowiedzi, arkusz CKE. Jakie były zadania na egzaminie 8-klasisty? 25.05

Wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 2 lipca 2021 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 9 lipca 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Reżim sanitarny

Z uwagi na pandemię egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w szkołach w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytycznych jest wiele. Wśród nich np. zapis, że na egzaminie ósmoklasisty każdy uczeń powinien korzystać z własnych przyborów. Uczniowie wchodzą do szkół różnymi wejściami i dezynfekują ręce. Czekając na wejście do szkoły lub sali, w której przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, młodzież zachowuje odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz ma zakryte usta i nos. Noszenie maseczek obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczniowie będą mogli je zdjąć dopiero po zajęciu miejsc w sali.

