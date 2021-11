Ekologiczny dokument "Nature Is My Homeland" w krakowskich kinach studyjnych KIka i Agrafka

"Nature Is My Homeland" to opowieść o skomplikowanej relacji człowieka i natury,a zarazem poszukiwanie odpowiedzi na pytania o kondycję planety, emocje i inteligencję roślin jak i zwierząt oraz rolę współczesnych miast – czy są zbawieniem, czy zagrożeniem dla Ziemi? "Nature Is My Homeland" nie jest filmem stricte przyrodniczym, nie jest filmem ekologicznym, którego zadaniem jest przestraszenie zagładą planety. To próba rozważenia, czy współczesny człowiek – w odwołaniu do swojej wrażliwości - jest w stanie ocalić własny dom, jakim jest Ziemia.