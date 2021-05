Ekstradycja z Holandii do Polski podejrzanych o podwójne, brutalne morderstwo w Stryszowie. Usłyszą zarzuty. Grozi im dożywocie

Ten ostatni nie został jednak objęty Europejskim Nakazem Aresztowania i nie wróci do Polski wraz z R. i G.

Już wcześniej wydano postanowienie o przedstawieniu im kilku zarzutów: w tym zabójstwa, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, rozboju i usiłowania zabójstwa oraz o przestępstwa narkotykowe. Dodatkowo w tej sprawie wobec Patryka R., brata Mateusza R. wydano zarzut pomagania sprawcy przestępstwa, ukrywania sprawcy i zacierania śladów. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Mateusz R. i Piotr G po przetransportowaniu z Holandii, gdzie obaj uciekli tuż po zbrodni, najpierw zostaną przewiezieni do komendy wojewódzkiej policji w Krakowie a później trafią do prokuratury w Wadowicach.

Szok w Stryszowie po zabójstwie. Świadek pod ochroną. Co ujawni monitoring?

Sprawcy, chcąc zatrzeć ślady, podpalili dom ze znajdującymi się w środku zwłokami właściciela, konającą szwagierką oraz poważnie rannym 28-latkiem. Temu ostatniemu, dramatycznie do samego końca walczącemu o życie w oparach dymu, udało się jednak wyswobodzić z więzów i uciec z płonącego budynku oraz zawiadomić służby ratunkowe. Jego zeznania były kluczowe dla śledztwa.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2020 roku w Stryszowie (powiat wadowicki). Piotr G. i Mateusz R. byli tego dnia pod wpływem narkotyków. Przyjechali z Wadowic do Stryszowa, ponieważ mieli tutaj, jak tłumaczyli potem śledczym, porachunki z 58-letnim mieszkańcem tej wsi Henrykiem G. Po wtargnięciu do jego domu mieli znęcać się fizycznie nad tym mężczyzną, potem go zabili. Hałasy zaniepokoiły 53-letnią szwagierkę mężczyzny Małgorzatę G. i jej 28-letniego syna, Konrada. Oni również zostali pobici i skrępowani. Kobieta tego ataku nie przeżyła.

Uciekli do Holandii

Nie przewidzieli tego sprawcy, którzy pewni, że udało im się zamordować wszystkich naocznych świadków, najpierw wrócili do Wadowic, potem spakowali rzeczy osobiste a następnie uciekali dalej: do Opola i przez niemiecką granicę, do Holandii. Kilka dni potem podejrzewani mężczyźni zostali zatrzymani w Niderlandach, wraz z pomagającym im Patrykiem R, bratem Mateusza.

Sąd Rejonowy w Wadowicach jeszcze w grudniu 2020 r. zwrócił się do strony holenderskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec całej trójki. Holendrzy przychylili się do wniosków jedynie w stosunku do podejrzanych o morderstwo a sama procedura ekstradycji trwała blisko ppł roku.