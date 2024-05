Eratyk z Kobylanki zostanie zabezpieczony. Na prace trzeba będzie niestety poczekać z przyczyn technicznych. Sołtys opracowuje tabliczkę

- Dzięki sponsorom udało się przygotować miejsce – obłożyć je krawężnikami i wysypać drobnym klińcem – podkreśla. - Teraz mamy w planach zabezpieczenie naszego okazu przed deszczem, mrozem czy słońcem. Mieliśmy to zrobić teraz, ale kamieniarz, który zadeklarował pomoc uznał, że trzeba dać „kamyczkowi” odetchnąć. Do tej pory dbała o niego ziemia – był szczelnie przykryty grubą jej warstwą, więc ani deszcz, ani mróz nie był mu straszny. Teraz jest wystawiony na bezpośrednie działanie tych wszystkich czynników, stąd konieczność zabezpieczenia go. Nasz fachowiec ocenił jednak, że zanim „zamkniemy” go, musi po prostu wyschnąć – woda, którą ma w porach powinna odparować – wyjaśnia.