Kilkutonowy głaz wykopany w Kobylance podczas budowy ścieżki rowerowej trafił na polanę przy ołtarzu polowym. Robi naprawdę duże wrażenie

Głaz objawił się podczas budowy ścieżki rowerowej przez Rozbój. Powstanie szlaku dla cyklistów wiązało się z szeroko zakrojonymi pracami ziemnymi. I tak właśnie drogowcy-budowlańcy trafili na geologiczną ciekawostkę. Jedni oceniali pewnym głosem, że to nic innego, jak konkrecja żelazista. Inni po cichu dodawali swoje: twór polodowcowy, piaskowiec…

- Czymkolwiek to jest, zostawić tego nie możemy – Andrzej Skowronek, sołtys Kobylanki od razu zabrał się do pracy i szukał wsparcia zarówno pragmatycznego, jak i naukowego. Kamień trzeba bowiem usunąć, znaleźć mu gdzieś miejsce, ale równocześnie warto wiedzieć z czym ma się do czynienia. - Poważna sprawa – komentował co raz.