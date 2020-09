Eximius Park w Zabierzowie. Przedszkole i żłobek dla dzieci pracowników Eximius Parku

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Eximius Park w Zabierzowie. Od października będzie tam funkcjonowało przedszkole i żłobek dla dzieci pracowników. Możliwość odwiedzenia dziecka każdego dnia podczas przerwy w pracy, w ramach krótkiego spaceru i oderwania myśli od spraw zawodowych, wydaje się być przykładem zupełnie nowej jakości w myśleniu o potrzebach pracownika. Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Czy jest możliwe, by każdego ranka nie pokonywać w korkach pół Krakowa, żeby zostawić swoje dzieci w żłobku i bez pośpiechu udać się do pracy? Co więcej – czy istnieje możliwość odwiedzenia swojego dziecka każdego dnia podczas przerwy w pracy, w ramach krótkiego spaceru i oderwania myśli od spraw zawodowych? Dla pracowników podkrakowskiego Eximius Parku będzie to codzienność!