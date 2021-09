Facebook świętuje setną rocznicę urodzin Lema. Zainicjował akcję, w ramach której popularni twórcy oddadzą głos naukowcom

Stanisław Lem - czołowy polski futurysta i autor fantastyki naukowej urodził się 12 lub 13 września 1921 roku we Lwowie.

Autor w swojej twórczości często zadawał pytania, które dziś wydają się mieć niemałe znaczenie. Lem pytał bowiem o kierunek rozwoju społeczeństwa, granice między człowiekiem a maszyną czy nasze miejsce we wszechświecie. Wiele z jego odważnych wizji to dziś nasza rzeczywistość jak np. optony opisane w “Powrocie z gwiazd”, które dziś nazywamy ebookami, sieć komputerowa w “Dialogach”, którą dziś nazywamy Internetem czy lemowska fantomatyka która określa dzisiejszą wirtualną rzeczywistość, która jest tematem jednego z esejów zawartych w “Bombie Megabitowej”.

Które wizje Lema wciąż czekają na spełnienie? Odpowiedzi na to pytanie udzielą polscy naukowcy i wynalazcy pracujący nad rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki, biologii i wirtualnej rzeczywistości. W ramach akcji zainicjowanej przez Facebooka z okazji Roku Stanisława Lema, zagoszczą oni na kontach popularnych polskich twórców na Instagramie i Facebooku.