Fałszywy policjant oszukiwał mieszkańców Krakowa. Stracili blisko 100 tysięcy złotych. Grozi mu więzienie

Fałszywy policjant namówił 52-letniego mieszkańca krakowskich Czyżyn do przelewu bankowego swoich oszczędności. Chodziło o 20 tys. zł. Kilka miesięcy później nieznani sprawcy, dzwoniąc do mieszkańców Prądnika Czerwonego, podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, informując, że prowadzą działania, mające na celu zatrzymanie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem kredytów.

Do marca br. policjanci zatrzymali już sześć osób, które brały udział w oszustwie. Kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadal prowadzili jednak działania, które miały na celu doprowadzić do zatrzymania innych osób, biorących udział w przestępstwie. Wynikiem tego było ustalenie kolejnego oszusta. Jak się okazało, był to mieszkaniec Bydgoszczy, dlatego policjanci z Krakowa zwrócili się z prośbą do funkcjonariuszy z województwa kujawsko-pomorskiego o pomoc w jego zatrzymaniu.

- Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy udali się do jednego z mieszkań w tym mieście, gdzie zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia został on przewieziony do Krakowa, gdzie w trakcie przesłuchania przyznał się do winy. 22 kwietnia br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód sąd zastosował wobec 34-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności - informuje Szpiech.