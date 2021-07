Festiwal Haupta odbędzie się dzięki wsparciu społecznemu. Impreza nie dostała dofinansowania z ministerstwa kultury Lech Klimek

Jedną z nagród dla sponsorów festiwalu jest wspólna kolacja z założycielami wydawnictwa Czarne archiwum festiwalu

Zostały jeszcze trzy dni, by zostać sponsorem festiwalu im. Zygmunta Haupta. Do 18 lipca trwa internetowa zbiórka funduszy, które zostaną przeznaczone na organizacje tego spotkania z literaturą. Ta zbiórka to efekt decyzji ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Na portalu Sportu Piotra Glińskiego o braku dofinansowania dla festiwalu. Pieniędzy na tegoroczną edycję festiwalu nie przekazał również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. To nie oznacza, że nie będzie siódmej już edycji literackiego spotkania w Gorlicach.