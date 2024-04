Festiwal Off Camera. Połączył ich film "Błazny": Gabriela Muskała, Sebastian Dela, Magdalena Dwurzyńska Anna Piątkowska

Film "Błazny" w reżyserii Gabrieli Muskały ubiega się o tegoroczną nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Międzynarodowego festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Reżyserka i odtwórcy głównych ról byli gośćmi w miasteczku festiwalowym w poniedziałek. Tegoroczna odsłona festiwalu Off Camera potrwa do 5 maja, dzień wcześniej poznamy laureatów konkursu.