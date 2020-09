Festiwal w Opolu. Krakowska grupa Skaldowie uznana "Artystą bez granic"

Wyróżnienie to jest co roku przyznawane przez TVP Polonia tym polskim wykonawcom, którzy najbardziej popularyzują rodzimą muzykę rozrywkową poza granicami kraju. Do tej pory „Artystami bez granic” zostali uznani m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Irena Santor, Kombii czy Golec uOrkiestra. W tym roku TVP Polonia postanowiło uhonorować krakowski zespół Skaldowie.

- Bardzo serdecznie dziękujemy. Obiecuję, że wszystkie granice będziemy zawsze przekraczać – skomentował żartobliwie wyróżnienie Jacek Zieliński, skrzypek i trębacz grupy.

Skaldowie zaczęli wyjeżdżać z koncertami poza granice Polski już pod koniec lat 60. I to nie wyłącznie krajów ówczesnego „bloku wschodniego” – ale również na Zachód, w tym niemal od razu do USA. Od tamtej pory grupa zjeździła z występami niemal cały świat, śpiewając polskie piosenki pod różnymi szerokościami geograficznymi.