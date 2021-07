Fiasko forum gospodarczego w Krynicy? Zamiast konkurencji dla Forum Ekonomicznego będzie konferencja o cyberbezpieczeństwie Janusz Bobrek

W marcu 2021 roku marszałek Witold Kozłowski zapowiedział, że zorganizuje w Krynicy forum gospodarcze, które z czasem przerośnie marka Forum Ekonomiczne fot. Janusz Bobrek

Szumnie zapowiadane na wrzesień forum gospodarcze w Krynicy-Zdroju, które miało być konkurencją dla przeniesionego do Karpacza Forum Ekonomicznego, nie dojdzie do skutku w takim wymiarze jak planowano. W zamian odbędzie się trzydniowa konferencja CYBERSEC, poświęcona bezpieczeństwu w sieci. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Zdaniem Marka Sowy, byłego marszałka małopolski, a obecnie posła, to niepowetowana strata dla regionu.