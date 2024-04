Filmowa biografia jednej z największych gwiazd naszych czasów. "Back To Black. Historia Amy Winehouse" w kinach od 19 kwietnia

Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii muzyki popularnej, która sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 milionów odtworzeń miesięcznie. Słynny drugi album brytyjskiej artystki „Back To Black” z 2006 roku przyniósł jej światową sławę oraz 5 nagród Grammy, w tym Nagrodę Roku i Piosenkę Roku za hitowy singiel „Rehab”.

Film przedstawia pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. „Back To Black. Historia Amy Winehouse” skupia się na wokalnym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości piosenkarki, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także próbuje zrozumieć dręczące ją demony. To również bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie.