Finał akcji Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. Dzieci dostały sprzęt komputerowy. Pojadą także na wakacje nad morze!

- Są wdzięczne i szczęśliwe, bo nawet im się nie śniło, że każdy dostanie swój tablet z klawiaturą, a każda z naszych placówek komputer stacjonarny z drukarką. Tak drogich prezentów nie dostały nigdy. To sprzęt z najwyższej półki. Na pewno będą go szanować, żeby służył jak najdłużej do nauki i rozrywki - dodaje dyrektor.

Trudny czas pandemii

W dobie pandemii i nauki online, komputery są niezbędnym narzędziem zdobywania wiedzy i komunikowania się ze światem. Ale domy dziecka nie mogą sobie pozwolić na ich samodzielny zakup w ilościach zapewniających każdemu dostęp.

Dlatego zachęcaliśmy małopolskich przedsiębiorców i organizacje do wzięcia udziału w naszej akcji zakupu „cegiełek”. To właśnie dochód z nich został przekazany na zakup wymarzonych przez dzieci komputerów.

Ambasadorką naszej akcji została Ewa Wachowicz, gorliczan­ka, osoba o wielu pasjach i dokonaniach. Miss Polonia i Wicemiss Świata, która często angażuje się w akcje charytatywne. Szczególnie bliskie jej sercu są te związane z okolicami Gorlic.

Kiedyś zagórzański „bidul”, dom dziecka, dzisiaj Centrum Opieki nad Dzieckiem - z siedzibą w Gorlicach. To miejsce, w którym dla dzieci i młodzieży od 9. do 20. roku życia rozbłysło słońce. Często wyrwane z rodzin niedostosowanych społecznie, gdzie kłopotem są choroby psychiczne, alkohol, a co za tym idzie: bieda, strach, przemoc, tutaj znajdują ciepło, bezpieczny kąt, zainteresowanie, opiekę. Dostają szansę na normalne życie, warunki do nauki i rozwoju, by kiedyś lepiej poradzić sobie w życiu.

Pandemia spowodowała, że dzieci, nie mogąc uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, były zmuszone do pozostania w domach i uczenia się zdalnego, do czego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Sprzętu elektronicznego brakuje w uboższych domach, ale prawdziwy dramat przeżywają domy dziecka oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jesteśmy w stałym kontakcie z takimi placówkami. Postanowiliśmy, że musimy działać. Nasze doświadczenie i wiele przeprowadzonych akcji pokazują, że dzięki pomocy naszych Partnerów biznesowych i Czytelników, skutecznie niesiemy pomoc potrzebującym w regionie! Nie zawiedliśmy i tym razem.