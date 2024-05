Firma Google ze wsparciem dla projektu Muzeum Auschwitz, który pozwala online zwiedzać tereny byłego obozu. Zdjęcia

Firma Google wesprze rozwój projektu, dzięki któremu osoby z całego świata mogą zwiedzać tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem w trybie online.

Projekt Muzeum Auschwitz dla ludzi na całym świecie

Projekt „Auschwitz in Front of Your Eyes” jest adresowany do ludzi na całym świecie, które z różnych powodów nie mogą osobiście odwiedzić Miejsca Pamięci. Chodzi m.in. o osoby z niepełnosprawnościami, z odległych obszarów, czy niezdolnych do podróżowania. Dostępny jest od stycznia tego roku. Przekazane finansowe wsparcie w wysokości 1 mln dolarów przez Google.org, filantropijne ramię Google, pomoże rozwinąć technologiczną platformę i jej dostępność, w tym wprowadzić generowane na żywo napisy, tłumaczenie na wiele języków oparte na narzędziach AI, oraz digitalizację relacji Ocalałych, które będą wykorzystywane podczas zwiedzania. Program obejmie również szkolenia dla przewodników i rozszerzenie zasięgu tej wyjątkowej formy zwiedzania na wiele społeczności na całym świecie, w tym współpracę ze szkołami w celu zwiększenia dostępu dla uczniów.

Projekt „Auschwitz in Front of Your Eyes” to efekt ponad trzyletniej współpracy Muzeum, Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz firm AppsFlyer, DISKIN i Orange.

Ważne narzędzie edukacji o Auschwitz

Z zadowoleniem o realizacji projektu mówi m.in. jeden z byłych więźniów KL Auschwitz Bogdan Bartnikowski. - Przed trzema laty obserwowałem jego początki i byłem bardzo ciekawy, jak to zostanie zrealizowane do końca. To niezwykle ważne, że ludzie z wielu krajów i różnych kontynentów mogą dzięki nowoczesnej technice, bez przyjeżdżania do Muzeum, zobaczyć, jak wyglądał Auschwitz – mówił Bogdan Bartnikowski, który był gościem specjalnym niedawnego spotkania w Warszawie z udziałem dyrektora Google.org na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Rowana Barnetta, dyrektora Muzeum Auschwitz dr. Piotra M. A. Cywińskiego oraz dyrektora generalnego Fundacji Auschwitz-Birkenau Wojciecha Soczewicy.

Jego uczestnicy mieli okazję zobaczyć w praktyce działania platformy „Auschwitz in Front of Your Eyes” podczas zorganizowanego dnia nich zwiedzania na żywo z przewodnikiem.

– U progu 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, niezwykle ważnym elementem jest umożliwienie poznania tego miejsca i tej historii jak największej liczbie osób z całego świata. Zwłaszcza mając na uwadze, jak bardzo nasz dzisiejszy świat staje się trudny i nieprzewidywalny, wraz z wybuchem kolejnych wojen, a także nasilaniem się dehumanizacji, terroryzmu i ksenofobii. Dzisiejsze czasy wymagają wzrostu odpowiedzialności, a ta może rozwijać się najpełniej na bazie prawdy i pamięci – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. Z kolei dyrektor Soczewica podkreślił, że realizacja projektu była wielkim wyzwaniem także na poziomie technologicznym. - Decyzja Google o dołączeniu do tej koalicji i wola wniesienia doświadczenia w rozwój technologii, dzięki której dostęp do historii Auschwitz i Zagłady stanie się bardziej powszechny, ma ogromne znaczenie – podkreślił Wojciech Soczewica.

– Nasze dofinansowanie w wysokości 1 miliona dolarów pozwoli Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum rozszerzyć internetowe zwiedzanie na żywo na nowe języki, zwiększyć dostępność i zdigitalizować świadectwa Ocalałych, aby zapewnić, że ich historie zostaną wysłuchane przez przyszłe pokolenia i nigdy nie zostaną zapomniane – powiedział Rowan Barnett, dyrektor Google.org na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Jest to kontynuacja wieloletniej współpracy z Google, w ramach której ponad dziesięć lat temu Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz wspólnie z Google Arts & Culture pracowały nad digitalizacją ponad 700 artefaktów i udostępnieniem historii Auschwitz w Internecie. Zwiedzanie Miejsca Pamięci online trwa ok. 2 godzin i jest podzielone na dwie części: Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Narracja przewodnika prowadzona jest na żywo. Dodatkowo wykorzystuje on materiały multimedialne, archiwalne fotografie, prace artystyczne, dokumenty oraz świadectwa Ocalałych. Dzięki aplikacji możliwa jest także interakcja z przewodnikiem i zadawanie pytań.

