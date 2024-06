Florencja jako żywe muzeum. Film "Botticelli, Florencja i Medyceusze" w cyklu Sztuka na Ekranie 23 czerwca w Kinie Pod Baranami

Sztuka na Ekranie to filmowe spotkania z arcydziełami światowego malarstwa i rzeźby. Wyjątkowe filmy dokumentalne można oglądać w majowe i czerwcowe niedziele w Kinie Pod Baranami. W programie są filmy o wybitnych artystach tworzących w różnych epokach oraz podróże po wielkich galeriach sztuki. Kolejny film w programie to dokument "Botticelli, Florencja i Medyceusze" (reż. Marco Pianigiani) wyświetlany w niedzielę, 23 czerwca, o godzinie 13.

Renesansowa Florencja Wawrzyńca Wspaniałego z rodu Medyceuszy była potężnym ośrodkiem sztuki i kultury, który umocnił się za sprawą intryg i brutalnej przemocy. Malarz Sandro Botticelli, jak żaden inny artysta, zdołał zawrzeć blaski i cienie swojej epoki w dziełach, które do dziś budzą zachwyt i inspirują. To twórca piękna idealnego, co wyraził w takich arcydziełach jak "Alegoria Wiosny" czy "Narodziny Wenus".