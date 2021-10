Fundacja Mam Marzenie szuka wolontariuszy. Organizuje spotkania we wszystkich miastach wojewódzkich. Zobacz, gdzie możesz się zgłosić!

Co jest potrzebne do tego, by pomagać innym? Na pewno empatia, chęci i trochę wolnego czasu. Takimi cechami wyróżniają się z pewnością wolontariusze Fundacji Mam Marzenie, która ponownie zaprasza do współpracy osoby, które chcą sprawić radość najmłodszym, których dotknęła choroba. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na wsparciu wolontariuszy, dlatego ich udział w działaniach jest tak ważny. Pomagają oni organizować wydarzenia, wspierają również inicjatywy, czego efektem jest wniesienie radości w przykrą rzeczywistość choroby.

Spotkania otwarte dla chętnych odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 28 października oraz 9 listopada we wszystkich miastach wojewódzkich, w tym również w Krakowie. Odbywać się one będą we wskazanych placówkach, których lista jest dostępna na stronie Fundacji - mammarzenie.org.

Do zaangażowania w pomoc dzieciom zachęcają jednak nie tylko członkowie Fundacji, ale też jej ambasadorzy, w tym aktorka Małgorzata Kożuchowska, która od lat poświęca podopiecznym swój czas.