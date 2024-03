Gala wręczenia Oscarów 2024. John Cena wyszedł na scenę zupełnie nago, a takie kreacje zaprezentowały na sobie pozostałe gwiazdy gwiazdy

Jak co roku na gali oscarowej, która odbyła się w nocy z 10 na 11 marca (czasu polskiego), nie zabrakło szokujących występów. Na scenie wystąpił nagi aktor, a wśród zaproszonych gości znalazł się pies. Również jak co roku wiele gwiazd pokusiło się o naprawdę oryginalne kreacje, inne postawiły na bardziej klasyczne kroje. W naszej galerii możecie sprawdzić jak, na galę wręczenia Oscarów 2024 ubrały się największe sławy i ocenić, kto według Was w tym roku zaprezentował się najlepiej!