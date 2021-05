Garbarnia II - LKS Rajsko. Udany debiut hiszpańskiego bramkarza, efektowne zwycięstwo garbarzy ZDJĘCIA

W Garbarni zadebiutował Sergio Freiria Rial. 24-letni hiszpański bramkarz jest studentem Uniwersytetu w Vigo, a do Krakowa przyjechał, by studiować w Akademii Górniczo-Hutniczej. W pierwszym meczu w małopolskiej IV ligi zachował czyste konto. Najbliższy strzelenia mu gola był w 45 min Mika, ale trafił w słupek – i Freiria Rial złapał piłkę.

Pierwsza połowa była taka sobie, widowisko stało się ciekawsze po przerwie. Grzegorz Pławny, dyrektor sportowy klubu z Rajska, komentuje: - Druga połowa zaczęła się dla nas całkiem pomyślnie; wyglądało na to, że nawet jesteśmy w stanie strzelić bramkę. Strata pierwszego gola, a zwłaszcza drugiego praktycznie nas ugotowała...

Gospodarze objęli prowadzenie w 68 min: N. Zalejski trafił po podaniu Cholewy. I to ci piłkarze rozbili potem ekipę z Rajska, obaj w tym meczu zdobyli po dwa gole.

- Przy bramce na 2:0 Dominik Zalejski, pomimo asysty rywala, wrzucił piłkę w pole karne, przytomnie zachował się Cholewa i strzelił koło słupka - relacjonuje Krzysztof Torba, kierownik drużyny Garbarni II. - Ładna akcja była w 84 minucie: Supel dograł do Dominika Zalejskiego, ten zagrał w pole karne, gdzie do piłki doszedł Cholewa i znów strzelił do siatki.