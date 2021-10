Garbarnia Kraków. "Brązowi" wygrali z Chojniczanką. To ich pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie ligowym

Chojniczanka w ubiegłym sezonie awansowała do baraży o prawo gry na zapleczu ekstraklasy, ale odpadła już w pierwszym meczu, ulegając u siebie Skrze Częstochowa 0:1. W obecnych rozgrywkach podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego postawili sobie za cel ponowne włączenie się do walki o premiowaną lokatę. Do meczu z Garbarnią przystępowali z pozycji trzeciej drużyny w tabeli, mającej na koncie najwięcej strzelonych bramek. W sześciu meczach u siebie stracili tylko cztery gole. Grający "w kartkę" garbarze mieli dla nich być szóstym rywalem, którego pokonają na własnym boisku. Tymczasem doszło do sensacji.

W pierwszej połowie spotkania obie drużyny szukały okazji do objęcia prowadzenia. Przez ponad dwa kwadranse brakowało im jednak skuteczności w wykańczaniu ofensywnych akcji. W końcu, w 33 min, do siatki trafił Michał Feliks. Gospodarze jeszcze przed przerwą chcieli doprowadzić do remisu, ale nie mieli do tego boiskowych argumentów. Nie potrafili zmusić do kapitulacji Doriana Frątczaka.