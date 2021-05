Garbarnia Kraków. "Brązowi" zmarnowali szansę na kolejne punkty. Prowadzili z Olimpią Grudziądz 2:0, ale przegrali 2:3 [ZDJĘCIA]

W 22 min gospodarze podwyższyli wynik, gdy po zagraniu Michała Rutkowskiego mocno i precyzyjnie strzelił Michał Fidziukiewicz. W rewanżu w 26 min Jose Embalo huknął z bliska, ale nad poprzeczkę. Poczynania przyjezdnych przyniosły skutek w 32 min, kiedy Mikołaj Gabor wykonał rzut wolny, a piłki odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

"Brązowi" szybko, bo już w 7 min, objęli prowadzenie za sprawą Błażeja Radwanka, który wykazał się najlepszym refleksem w zamieszaniu na polu karnym. Goście ruszyli do odrabiania strat, kilka razy gościli w pobliżu bramki rywali, ale jedynym efektem ich poczynań był niecelne uderzenie Jose Embalo w 11 min.

Po zmianie stron gra nada toczyła się w szybkim tempie. Obie drużyny dążyły do zmiany wyniku, nikogo nie zadawalał remis. Długo jednak brakowało jednak pomysłu na rozerwanie defensywy rywala. Częściej w posiadaniu piłki byli grudziądzanie. W 50 min Omid Popalzay strzelił obok słupka, ale w 63 min po rzucie rożnym i zgraniu piłki głową z boiska do bramki trafił Piotr Witasik.

Kibice doczekali się gradu goli, ale i także - po ponad godzinie gry - rzęsistego deszczu. Gospodarze do końca meczu starali się zdobyć wyrównującego gola. W 69 min Górski po ładnym rajdzie zagrał do Fidziukiewicza, ale jego uderzenie sparował Nikodem Sujecki. 6 min później Mateusz Duda zagrał na pole bramkowe, gdzie bliski skierowania piłki do bramki był Grzegorz Marszalik.