Garbarnia Kraków. Klub zaprezentował piosenkę pod tytułem "Młode Lwy". "Brązowa Armia to my Garbarnia, jedyny taki klub"

Prace nad stworzeniem utworu muzycznego, zadedykowanemu obchodzącemu w tym roku 100-lecie powstania klubowi i jego kibicom, trwały kilka miesięcy. Oficjalny debiut piosenki nastąpi w środę, 19 maja 2021 roku przed meczem 34. kolejki II ligi piłkarskiej Garbarnia - Olimpia Grudziądz (początek o godz. 17). Będzie ją mogła wysłuchać grupa kibiców, która pojawi się - po raz pierwszy po ponad 7-miesiecznej przerwie - na trybunach stadionu przy ul. Rydlówka.

Dziś w Krakowie na Ludwinowie zagramy dobry mecz. Mamy siłę i mamy wiarę jesteśmy Młode Lwy. Bo my, Garbarze, to waleczne Lwy. Brązowa Armia to my Garbarnia, jedyny taki klub - tekst piosenki