Hutnik Kraków stawia na młodzież i może wygrać ponad milion złotych. Puszcza, Wisła i Sandecja też blisko premii w Pro Junior System

PZPN namawia działaczy i trenerów do promowania młodzieżowców stosując system zachęt finansowych. Hutnik, jako lider PJS w 2. lidze, gra w tym sezonie o 1,1 mln zł brutto, piąta w ekstraklasie Puszcza walczy o minimum 750 tys. zł, a Wisła o 400 tys. zł za szóstą lokatę w 1. lidze.

Zgodnie z uchwałą PZPN z czerwca 2023 roku młodzieżowiec to zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w przypadku klubów ekstraklasy oraz 1. i 2. ligi w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia (urodzony w roku 2003) oraz zawodnik młodszy.

By rozegrane przez zawodnika minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej PJS, musi on rozegrać w ekstraklasie co najmniej 270 minut i 5 meczów, a w 1. i 2. lidze trzeba zebrać aż 450 minut oraz 10 meczów.

Okazuje się, że w „Pasach” powyższe, wcale nie wyśrubowane warunki, spełnia jedynie Kacper Śmiglewski (12 spotkań, 296 minut). W związku z faktem, że od zimy leczy kontuzję, będzie mu ciężko poprawić ten dorobek. Podobnie jak Filipowi Kucharczykowi, Fabianowi Bzdylowi i Bartłomiejowi Kolcowi, którzy dostają mało szans.