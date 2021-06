Garbarnia Kraków. Pierwszy turniej piłkarski z okazji jubileuszu klubu "Brązowych". Zagrają drużyny 100-latków

W imprezie weźmie udział osiem drużyn z siedmiu klubów, które w tym roku obchodzą 100-lecie. Każda rozegra sześć meczów. Rywalizacja - w godz. 15-19 - toczyć będzie się na czterech boiskach równocześnie. Garbarnia zaprasza rodziców 9-latków i wszystkich kibiców, by zobaczyli w akcji młodych piłkarzy z rocznika 2012.

- Bardzo się cieszę, że na naszych obiektach organizowane są tego typu turnieje. Będziemy mogli sprawdzić się na tle drużyn, które mają równie długą historię. Na pewno chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Takie turnieje jak ten są organizowane nie tylko po to, aby wyłonić najlepszą drużynę, ale przede wszystkim po to, by chłopcy mieli radość z gry – powiedział trener garbarskiej drużyny U-9 Damian Pabiś.