Gdyby nie ugasili pożaru maszyny mógł zapalić się górski las pod Mszana Dolną Stanisław Śmierciak

OSP Mszana Dolna, OSP Mszana Górna

Alarm o zapaleniu się specjalistycznego transportera do przewozu pni drzew ściętych na niedostępnych stromiznach gór Beskidu Wyspowego stał się wyzwaniem dla aż siedmiu zastępów strażackich z rejonu Mszany Dolnej. Chcąc szybko dostarczyć gaśnice mogące zmniejszyć tempo rozprzestrzeniania się płomieni druhowie skorzystali z quada, którego niestety nie mieli. Pożyczyli go od gospodyni jednego z domostw usytuowanych przy trasie ich przejazdu do akcji.