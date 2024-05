Gdzie jest wypadek w Krakowie 5.05.2024? Najnowsze informacje z dróg

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem Kompanii Gaśniczej "SMOK-I" 🐲🚒 W dniu 25 kwietnia 2024 roku w miejscowości Książ Wielki odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Scenariusz obejmował dwa epizody. Pierwszym z nich był pożar w lesie nieopodal Pałacu Mirów. Po otrzymaniu zgłoszenia, dyżurny SK KP Miechów zadysponował na miejsce dwa zastępy z JRG Miechów oraz dwie jednostki OSP - Książ Wielki oraz Moczydło z terenu gminy. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że pożar rozprzestrzenił się na dużej powierzchni lasu i stanowi zagrożenie dla znajdującego się nieopodal obozu drużyny harcerskiej. Kierujący Działaniem Ratowniczym poprosił o zadysponowanie kolejnych sił i środków w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia wodnego oraz przygotowania obrony Pałacu. Wydał również polecenie ewakuacji osób i przystąpienia do gaszenia pożaru. Do akcji wyruszyły: Pluton Zaopatrzenia Wodnego powiatu miechowskiego "Akwen" oraz Pluton Ratowniczo-Gaśniczy ,,Miechów" w wariancie przemysłowym. W trakcie trwania pierwszego epizodu, wpłynęło zgłoszenie, że na terenie pobliskich stawów osoba wypadła z łodzi i znajduje się pod powierzchnią wody. Na miejsce została zadysponowana Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Krakowa oraz Nowego Targu , a także przedysponowano dwa zastępy działające przy pożarze. Ze względu na niewystarczające siły i środki i wciąż rozprzestrzeniający się ogień, do działań wyruszyła Kompania Gaśnicza ,,Smok I". Na bazie samochodu dowodzenia i łączności zawiązany został Sztab. Kierujący Działaniem Ratowniczym przegrupował działające siły i środki oraz wyznaczył trzy odcinki bojowe: I odcinek bojowy: stanowiska wodne znajdujące się przy stawach, II odcinek bojowy: stanowiska gaśnicze znajdujące się w lesie, III odcinek bojowy : działania wodno-nurkowe prowadzone na stawie Po dwóch godzinach działań, ćwiczenia zakończono i przystąpiono do omówienia. Celem ćwiczeń było doskonalenie działań podczas pożarów lasów, współdziałania i dowodzenia siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sprawdzenie możliwości zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania. Łącznie w działaniach wzięło udział 29 zastępów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej + 2 zastępy na zabezpieczeniu powiatu, a także Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz załogi Policji. Wykaz sił i środków biorących udział w ćwiczeniach oraz więcej zdjęć na naszej stronie www - www.krakow112.pl/index.php/wydarzenia/1533-25-04-2024-ksiaz-wielki-cwiczenia-ratowniczo-gasnicze _ | Fotografia Ratownicza - Antoni Toborek| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie| Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie| JRG 3 Kraków| Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie| JRG 5 Kraków| JRG 7 Kraków| KP PSP Olkusz| KP PSP Miechów|