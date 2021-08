Gierałtowice. Wypadek na skrzyżowaniu, dwa samochody wylądowały w rowie. Jedna osoba ranna

Do wypadku doszło w środę (11.08.2021) ok. godz. 14. na skrzyżowaniu ulic Zatorskiej (DW 781) z Wadowicką w Gierałtowicach (gm. Wieprz, pow. wadowicki).

Niebezpieczna droga w Gierałtowicach

Zdaniem kierowców, jest to jedno z najbardziej kolizyjnych i przez to niebezpiecznych skrzyżowań na tej trasie i wypadki nie są tu rzadkością. Dzień wcześniej, we wtorek 10 sierpnia 2021, w pobliżu także doszło do podobnego zdarzenia.